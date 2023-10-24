МЗС: в Ізраїлі загинули вже 19 українців, у секторі Гази - ще три жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кількість загиблих українців в Ізраїлі після нападу на країну палестинського ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня зросла до 19 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти, ще троє українців загинули у секторі Гази, повідомив у вівторок журналісту УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
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"Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази - 3 загиблих", - сказав Ніколенко.
Доповнення
У МЗС підтвердили загибель двох українських дітей в секторі Газа.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою, а згодом - що йде підготовка до наземної операції у секторі Гази.