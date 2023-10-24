МИД: в Израиле погибли уже 19 украинцев, в секторе Газа - еще три жертвы

Цитата

"Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа - 3 погибших", - сказал Николенко.

Дополнение

В МИД подтвердили гибель двух украинских детей в секторе Газа.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газа.