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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД: в Израиле погибли уже 19 украинцев, в секторе Газа - еще три жертвы

Киев • УНН

 • 136896 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Количество погибших украинцев в Израиле после нападения на страну палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября возросло до 19 человек, один человек считается пропавшим без вести, еще трое украинцев погибли в секторе Газа, сообщил во вторник журналисту УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.

МИД: в Израиле погибли уже 19 украинцев, в секторе Газа - еще три жертвы

Цитата

"Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа - 3 погибших", - сказал Николенко.

Дополнение

В МИД подтвердили гибель двух украинских детей в секторе Газа.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газа.

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