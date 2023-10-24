В МЗС підтвердили загибель двох українських дітей в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В МЗС підтвердили інформацію про загибель двох українських дітей в секторі Газа. Представництво України в місті Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.
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"МЗС України підтверджує загибель в секторі Газа двох українських дітей 2014 та 2017 років народження. Їхні особи встановлені. Співчуваємо батькам", - повідомив Ніколенко.
Він зазначив, що представництво України в м. Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами.
Доповнення
Раніше керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін повідомив, що у секторі Газа 24 жовтня внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє українських дітей.