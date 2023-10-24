В МИД подтвердили гибель двух украинских детей в секторе Газа

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"МИД Украины подтверждает гибель в секторе Газа двух украинских детей 2014 и 2017 годов рождения. Их личности установлены. Сочувствуем родителям", - сообщил Николенко.

Он отметил, что представительство Украины в г. Рамалла выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками.

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Ранее руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Тёкин сообщил, что в секторе Газа 24 октября в результате ракетного обстрела погибли двое украинских детей.