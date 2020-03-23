МЗС України засудило проведення "виборів президента" в окупованій Абхазії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія). Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє УНН.
"Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря", заявило українське МЗС.
МЗС зазначає, що організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора.
Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає Російську Федерацію виконати усі положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, підсумували у дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, 22 березня в окупованій Росією Абхазії (Грузія) відбулися так звані "вибори президента".