МИД Украины осудил проведение "выборов президента" в оккупированной Абхазии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия). Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает УНН.
"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", заявил украинский МИД .
МИД отмечает, что организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора.
Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Российскую Федерацию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, 22 марта в оккупированной Россией Абхазии (Грузия) прошли так называемые "выборы президента".