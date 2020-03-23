МИД Украины осудил проведение "выборов президента" в оккупированной Абхазии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100748 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104007 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106030 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104984 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113678 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100932 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105371 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130455 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
МИД Украины осудил проведение "выборов президента" в оккупированной Абхазии

МИД Украины осудил проведение "выборов президента" в оккупированной Абхазии

Киев  •  УНН

 • 18759 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия). Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает УНН.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", заявил украинский МИД .

МИД отмечает, что организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора.

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Российскую Федерацию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 22 марта в оккупированной Россией Абхазии (Грузия) прошли так называемые "выборы президента".

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