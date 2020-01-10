Нові вибори в самопроголошеній Абхазії повинні пройти протягом двох-трьох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Нові "президентські вибори" в самопроголошеній Абхазії (Грузія) після скасування так званим верховним судом попередніх виборів повинні будуть пройти протягом двох-трьох місяців. Про це заявив представник відповідача в "суді" від так званого ЦВК Гіві Габнія, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"У законі встановлені терміни - мінімальний термін два місяці, максимальний - три місяці, в цих рамках ми і проводимо вибори", - повідомив він.
"ЦВК" поки не прийняв рішення про оскарження визначення так званого верховного суду країни про скасування підсумків виборів "президента" і призначення повторних.
Подальше оскарження буде проходити в наглядовому порядку і розглядатися президією так званого верховного суду Абхазії.
Нагадаємо, у самопроголошеній Абхазії скасували результати виборів "президента".