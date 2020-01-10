У самопроголошеній Абхазії скасували результати виборів "президента"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Так званий Верховний суд самопроголошеної Абхазії скасував рішення ЦВК про підсумки "виборів президента" і постановив призначити повторні вибори, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як відзначає видання, "судова колегія задовольнила касаційну скаргу опозиціонера Алхаса Квіцінії на рішення суду першої інстанції, який визнав законними підсумки другого туру виборів президента".
"Колегія з адміністративних справ Верховного суду визначила рішення ... за позовною заявою Квіцінії про визнання незаконним рішення ЦВК про підсумки виборів скасувати повністю і прийняти по справі нове рішення. Скасувати рішення ЦВК про підсумки виборів .... Призначити повторні вибори у встановлений законом термін", - сказав суддя так званого Верховного суду Темур Тарба.
При цьому адвокат позивача заявив, що "рішення суду про скасування підсумків виборів вступило в силу в п'ятницю і підлягає негайному виконанню".
Нагадаємо, у самопроголошеній Республіці Абхазія прихильники опозиції спробували взяти штурмом будівлю адміністрації місцевого “президента”. Таким чином вони висловили свою незгоду з результатами президентських “виборів”.
Зазначимо, що президентські “вибори” в Абхазії відбулися влітку 2019 року. За Рауля Хаджимбу проголосували 47,39% виборців, за його опонента Алхаса Квіцінія — 46,17%. Опозиція оскаржила результати в суді, але в грудні “Верховний суд” відхилив позов.
Як передавав УНН, Україна засудила проведення виборів в Абхазії під контролем Росії.