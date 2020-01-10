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В самопровозглашенной Абхазии отменили результаты выборов "президента"

В самопровозглашенной Абхазии отменили результаты выборов "президента"

Киев  •  УНН

 • 26390 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Так называемый Верховный суд самопровозглашенной Абхазии отменил решение ЦИК об итогах "выборов президента" и постановил назначить повторные выборы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, "судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов президента".

"Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение ... по иску Квицинии о признании незаконным решения ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов .... Назначить повторные выборы в установленный законом срок", - сказал судья так называемого Верховного суда Темур Тарба.

При этом адвокат истца заявил, что "решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению".

Напомним, в самопровозглашенной Республике Абхазия сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации местного "президента". Таким образом они выразили свое несогласие с результатами президентских "выборов".

Отметим, что президентские "выборы" в Абхазии состоялись летом 2019 года. За Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре "Верховный суд" отклонил иск.

Как сообщал УНН, Украина осудила проведение выборов в Абхазии под контролем России.

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