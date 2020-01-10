Новые выборы в самопровозглашенной Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Новые "президентские" выборы в самопровозглашенной Абхазии (Грузия) после отмены так называемым верховным судом предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил представитель ответчика в "суде" от так называемого ЦИК Гиви Габния, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В законе установлены сроки - минимальный срок два месяца, максимальный - три месяца, в этих рамках мы и проводим выборы", - сообщил он.
"ЦИК" пока не принял решение об обжаловании определения так называемого верховного суда страны об отмене итогов выборов "президента" и назначении повторных.
Дальнейшее обжалование будет проходить в надзорном порядке и рассматриваться президиумом так называемого верховного суда Абхазии.
Напомним, в самопровозглашенной Абхазии отменили результаты выборов "президента".