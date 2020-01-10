Новые выборы в самопровозглашенной Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111949 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115294 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113768 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127845 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105314 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108017 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108113 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130659 просмотра

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Новые выборы в самопровозглашенной Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев

Новые выборы в самопровозглашенной Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев

Киев  •  УНН

 • 12197 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Новые "президентские" выборы в самопровозглашенной Абхазии (Грузия) после отмены так называемым верховным судом предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил представитель ответчика в "суде" от так называемого ЦИК Гиви Габния, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В законе установлены сроки - минимальный срок два месяца, максимальный - три месяца, в этих рамках мы и проводим выборы", - сообщил он.

"ЦИК" пока не принял решение об обжаловании определения так называемого верховного суда страны об отмене итогов выборов "президента" и назначении повторных.

Дальнейшее обжалование будет проходить в надзорном порядке и рассматриваться президиумом так называемого верховного суда Абхазии.

Напомним, в самопровозглашенной Абхазии отменили результаты выборов "президента".

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