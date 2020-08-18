МЗС РФ вирішило відреагувати на поглиблення військової співпраці Польщі та США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Угода про розширення військової присутності армії США в Польщі “погіршує ситуацію біля західних кордонів Росії, сприяючи ескалації напруженості”. Про це йдеться в опублікованому на сайті МЗС Росії коментарі офіційного представника відомства Марії Захарової, пише УНН.

За словами Захарової, реалізація американо-польської угоди “дозволить якісно зміцнити наступальний потенціал сил США в Польщі”. У коментарі підкреслюється, що дана угода суперечить Основному акту Росія — НАТО 1997 року. Захарова закликала країни — члени НАТО відмовитися від ставки на конфронтацію з Росією і повернутися до стриманості.

15 серпня держсекретар США Майк Помпео і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписали договір про посилення військової співпраці. Крім розширення військової присутності армії США на території країни документ дозволяє силам США отримати доступ до додаткових польських військових об’єктів.

Раніше в серпні США оголосили про перегрупування військ в Європі з метою стримування Росії. За словами глави Пентагону Марка Еспера, війська будуть перекинуті ближче до російських кордонів.

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