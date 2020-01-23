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МЗС РФ: Україна не прибрала мінні загородження на ділянці розведення в Золотому і Петрівському

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Українська сторона нібито “до сих пір не усунула мінні загородження” на ділянках відведення сил в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. Про це заявила в четвер офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

МЗС РФ: Україна не прибрала мінні загородження на ділянці розведення в Золотому і Петрівському

За її словами, розведення в Золотому і Петровському досі фактично нібито не завершено. “Українська сторона не розібрала фортифікаційні споруди, не усунула мінні загородження”, — пояснила дипломат на брифінгу. “Більш того ополченці (як називають у РФ бойовиків „Л/ДНР“ — ред.) і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову фіксують появу там українських військових і техніки, — звернула увагу Захарова. — Звичайно, це не може не турбувати”.

Офіційний представник МЗС РФ також зазначила, що ряд кроків офіційного Києва в 2019 році, в тому числі обмін утримуваними особами та участь в нормандському саміті в Парижі, свідчить, що “при наявності політичної волі і при відповідальному підході можна домагатися конкретних позитивних результатів”.

“Хочеться сподіватися, що українська влада буде демонструвати цю волю частіше. На жаль, поки з цим є проблеми”, — сказала вона.

Раніше стало відомо, що МЗС РФ вважає, що зміна влади в Україні не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі.

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