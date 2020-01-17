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МЗС РФ вважає, що зміна влади в Україні не привела до прогресу в розв'язанні конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Нове керівництво України нібито “поки не поспішає з реалізацією обіцянок щодо припинення конфлікту на Донбасі”. Про це йдеться у відповідях МЗС РФ на питання ЗМІ до прес-конференції в.о. міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Відповіді на питання, які не прозвучали на прес-конференції, розміщені в п’ятницю на сайті російського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

МЗС РФ вважає, що зміна влади в Україні не привела до прогресу в розв'язанні конфлікту на Донбасі

“Зміна влади в Україні влітку 2019 року, на жаль, не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі, — відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві. — Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою”.

Як підкреслили в МЗС РФ, оголошене в липні перемир’я, хоча і передбачало безстроковий характер, нібито “поки не привело до повного припинення вогню”, а проект поправок до Конституції про децентралізацію, внесений в грудні до Верховної Ради, “насправді стосувався не децентралізації, а реформи адміністративно-територіального устрою з посиленням повноважень центральної влади”.

У той же час в МЗС РФ відзначили, що президент України Володимир Зеленський, на відміну від свого попередника, зумів домогтися виконання рішень “нормандських самітів” 2015-2016 років з розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення і письмової фіксації “формули Штайнмайера”, що дозволило провести 9 грудня в Парижі саміт “нормандської четвірки” (Німеччина, Росія, Україна і Франція). “Його головним підсумком стало одностайне підтвердження безальтернативності мінських угод як основи вирішення кризи в Україні, — додали в міністерстві. — Лідери „четвірки“ дали чіткі рекомендації контактній групі щодо конкретних напрямків врегулювання. Перші кроки вже зроблені. Верховна рада продовжила до 31 грудня 2020 року закон про особливий статус Донбасу, а 29 грудня 2019 року відбувся обмін частини утримуваних осіб”.

“Вчора, 16 січня, в Мінську пройшло перше в новому році засідання контактної групи. Сподіваємося, що її учасники продовжать конструктивну роботу з пошуку компромісних варіантів рішень наявних проблем”, — резюмували в МЗС РФ.

Також зазначимо, що в.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив журналістам, що не пригадує, щоб МЗС РФ спростовувало версію про збиття іранськими військовими українського лайнера Boeing рейсом Тегеран-Київ.

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