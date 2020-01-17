Лавров: я не пригадаю, щоб МЗС РФ спростовував інформацію про збиття українського лайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив журналістам, що не пригадує, щоб МЗС РФ спростовувало версію про збиття іранськими військовими українського лайнера Boeing рейсом Тегеран-Київ, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
Лавров зазначив, що МЗС Росії ніколи не робило офіційних заяв про недостовірність інформації про те, що літак компанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) над Тегераном був збитий.
“Я не пригадую, щоб МЗС офіційно говорило, що версії про те, що літак був збитий, є дезінформацією. Ви можете мене спростувати, якщо у вас є факти”, — сказав Лавров, звертаючись до журналіста британської газети Independent, який попросив в. о. міністра роз’яснити позицію МЗС на цю тему.
Журналіст сказав: “По-моєму, ваш заступник (Сергій) Рябков про це говорив”.
“Ну, по-моєму, чи як? Я не пригадаю. Ніяких офіційних заяв ми не робили і не могли робити. Ми тільки виступали за те, щоб була встановлена істина, як, власне, ми хочемо домогтися правди і щодо малайзійського Boeing”, — відповів на це Лавров.
Рябков 13 січня в Токіо заявив, що “намагатися наварити політичні очки на цій жахливій людської трагедії не можна, треба дати фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки, а починати якісь ігри щонайменше не варте”. За його словами, “немає ніяких підстав для того, щоб на цій стадії виступати з гучними заявами”.
Нагадуємо, Лавров заявив, що рішення саміту у “нормандському форматі” не повинні залишатися на папері.