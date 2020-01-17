Лавров: я не припомню, чтобы МИД РФ опровергал информацию о сбивании украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не помнит, чтобы МИД РФ опровергало версию о сбивании иранскими военными украинского лайнера Boeing рейсом Тегеран-Киев, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Лавров отметил, что МИД России никогда не делало официальных заявлений о недостоверности информации о том, что самолет компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) над Тегераном был сбит.
“Я не припомню, чтобы МИД официально говорило, что версии о том, что самолет был сбит, являются дезинформацией. Вы можете меня опровергнуть, если у вас есть факты”, — сказал Лавров, обращаясь к журналисту британской газеты Independent, который попросил и. о. министра разъяснить позицию МИД по этой теме.
Журналист сказал: “По-моему, ваш заместитель (Сергей) Рябков про это говорил”.
“Ну, по-моему, или как? Я не припомню. Никаких официальных заявлений мы не делали и не могли делать. Мы только выступали за то, чтобы была установлена истина, как, собственно, мы хотим добиться правды и в отношении малайзийского “Боинга”, — ответил на это Лавров.
Рябков 13 января в Токио заявил, что “пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя, надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать какие-то игры по меньшей мере не достойно”. По его словам, “нет никаких оснований для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями”.
Напоминаем, Лавров заявил, что решение саммита в “нормандском формате” не должны оставаться на бумаге.