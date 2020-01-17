Лавров: я не припомню, чтобы МИД РФ опровергал информацию о сбивании украинского лайнера

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 12755 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 27587 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 65464 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 128510 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 135420 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 200424 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197089 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 413351 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229898 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 519518 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
58%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 28236 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 19695 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 12596 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 17364 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 14356 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 164457 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 151901 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 239254 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 413351 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 519518 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 65464 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51063 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49374 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56015 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86392 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Лавров: я не припомню, чтобы МИД РФ опровергал информацию о сбивании украинского лайнера

Киев • УНН

 • 13864 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не помнит, чтобы МИД РФ опровергало версию о сбивании иранскими военными украинского лайнера Boeing рейсом Тегеран-Киев, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Лавров: я не припомню, чтобы МИД РФ опровергал информацию о сбивании украинского лайнера

Лавров отметил, что МИД России никогда не делало официальных заявлений о недостоверности информации о том, что самолет компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) над Тегераном был сбит.

“Я не припомню, чтобы МИД официально говорило, что версии о том, что самолет был сбит, являются дезинформацией. Вы можете меня опровергнуть, если у вас есть факты”, — сказал Лавров, обращаясь к журналисту британской газеты Independent, который попросил и. о. министра разъяснить позицию МИД по этой теме.

Журналист сказал: “По-моему, ваш заместитель (Сергей) Рябков про это говорил”.

“Ну, по-моему, или как? Я не припомню. Никаких официальных заявлений мы не делали и не могли делать. Мы только выступали за то, чтобы была установлена истина, как, собственно, мы хотим добиться правды и в отношении малайзийского “Боинга”, — ответил на это Лавров.

Рябков 13 января в Токио заявил, что “пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя, надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать какие-то игры по меньшей мере не достойно”. По его словам, “нет никаких оснований для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями”.

Напоминаем, Лавров заявил, что решение саммита в “нормандском формате” не должны оставаться на бумаге.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14