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МИД РФ считает, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе

Киев • УНН

 • 17555 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Новое руководство Украины якобы “пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе”. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответы на вопросы, не прозвучавшие на пресс-конференции, размещены в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

МИД РФ считает, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе

“Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной”.

Как подчеркнули в МИД РФ, объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, якобы “пока не привело к полному прекращению огня”, а проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, “на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти”.

В то же время в МИД РФ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, сумел добиться выполнения решений “нормандских саммитов” 2015-2016 годов по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации “формулы Штайнмайера”, что позволило провести 9 декабря в Париже саммит “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция). “Его главным итогом стало единодушное подтверждение безальтернативности минских соглашений как основы решения кризиса в Украине, — добавили в министерстве. — Лидеры „четверки“ дали четкие рекомендации контактной группе по конкретным направлениям урегулирования. Первые шаги уже сделаны. Верховная рада продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса, а 29 декабря 2019 года состоялся обмен части удерживаемых лиц”.

“Вчера, 16 января, в Минске прошло первое в наступившем году заседание контактной группы. Надеемся, что ее участники продолжат конструктивную работу по поиску компромиссных вариантов решений имеющихся проблем”, — резюмировали в МИД РФ.

Также отметим, что и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не помнит, чтобы МИД РФ опровергало версию о сбивания иранскими военными украинского лайнера Boeing рейсом Тегеран-Киев.

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