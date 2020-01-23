МИД РФ: Украина не убрала минные заграждения на участке разведения в Золотом и Петровском
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинская сторона якобы “до сих пор не устранила минные заграждения” на участках отвода сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
По ее словам, разведение в Золотом и Петровском до сих пор фактически якобы не завершено. “Украинская сторона не разобрала фортификационные сооружения, не устранила минные заграждения”, — пояснила дипломат на брифинге. “Более того ополченцы (как называют в РФ боевиков „Л/ДНР“ — ред.) и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь фиксируют появление там украинских военных и техники, — обратила внимание Захарова. — Конечно, это не может не беспокоить”.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ряд шагов официального Киева в 2019 году, в том числе обмен удерживаемыми лицами и участие в нормандском саммите в Париже, свидетельствует, что “при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться конкретных позитивных результатов”.
“Хочется надеется, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще. К сожалению, пока с этим есть проблемы”, — сказала она.
Ранее стало известно, что МИД РФ считает, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе.