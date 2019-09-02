МЗС РФ: сподіваємося на вирішення мовної проблеми в Україні до 2021 року

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в понеділок у МДІМВ (У) МЗС РФ з нагоди початку навчального року, висловив “надію, що проблема мовних прав національних меншин в Україні буде дозволена до 2021 року”, коли буде сформований новий склад Ради з прав людини ООН, передає УНН.

У лютому Росія висунула свою кандидатуру на обрання до Ради на період 2021-2023 років.

“У Раді з прав людини (ООН), в інших міжнародних структурах, які цією проблематикою займаються, насамперед в ОБСЄ і Раді Європи, ми досить послідовно, особливому в цьому і в минулому році, просуваємо тему забезпечення мовних, релігійних та інших прав національних меншин. Ви знаєте, що причиною такої уваги послужили дії попереднього керівництва України, режиму Петра Порошенка, за підтримки адміністрації якого Верховна рада прийняла цілу серію законів, що грубо порушують не тільки міжнародні обов’язки країни щодо забезпечення мовних прав національних меншин, а й конституцію української держави, — заявив Лавров. — У Раді з прав людини в 2021-2023 роках, я сподіваюся, що ця проблема до того часу вирішиться, вона термінова, але якщо буде необхідно, то і там ця тема, я сподіваюся ми туди заберемося, буде для нас одним із пріоритетних”.

Як писав раніше УНН, Варшава загнала себе в дурне становище, не запросивши Росію на урочисті заходи пам’яті в Польщу. Про це директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.

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