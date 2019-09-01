Меморіальні заходи без РФ: у Лаврова вважають, що Польща загнала себе "у дурне становище"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Варшава загнала себе в дурне становище, не запросивши Росію на урочисті заходи пам'яті в Польщу. Про це директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
На своїй сторінці представниця МЗС РФ процитувала ЗМІ, в яких йшлося про причини відсутності Росії на заходах з нагоди річниці початку Другої світової війни.
"Заступник Міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сенк пояснив, чому Росію не запросили на заходи з нагоди річниці початку Другої світової війни. За його словами, в цей раз вибір країн здійснювався за новим критерієм. "Країни-учасники вибиралися на основі сучасного критерію", - заявив радіостанції Radio Maryja Шінковскій. Згідно з цим критерієм, запрошення отримали країни Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу і Східного партнерства. При цьому Росія, за словами політика, не фігурує ні в одному з цих форматів", - йдеться в тексті повідомлення.
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Захарова на таку інформацію відповіла наступною реплікою: "У настільки дурне становище офіційна Варшава давно себе не заганяла".
Раніше УНН повідомляв, що 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни візьмуть участь представники близько 40 країн.