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До Польщі з нагоди 80-річчя Другої світової війни прибудуть делегації 40 країн

До Польщі з нагоди 80-річчя Другої світової війни прибудуть делегації 40 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни візьмуть участь представники близько 40 країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

На церемонію, яка відбудеться в другій половині дня на площі Пілсудського у Варшаві, польська влада запросила лідерів країн Європейського союзу, НАТО і Східного партнерства, в тому числі України.

На урочистих заходах в неділю будуть присутні близько 20 президентів, 4 прем'єр-міністра, а також міністри, спікери парламентів і посли. Канцелярія президента розраховує, що зарубіжних гостей буде близько 250 осіб.

Глава Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський повідомив, що заплановані три виступи на головній церемонії: "На площі Пілсудського з промовою виступлять президент Польщі Анджей Дуда і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, пізніше від імені президента США Дональда Трампа - виголосить промову віце-президент США Майк Пенс".

Майк Пенс представлятиме Сполучені Штати Америки. З Німеччини також приїде канцлер Ангела Меркель. Від Франції до Варшави прибуде прем'єр Едуар Філіп, а від Великої Британії - глава дипломатії цієї країни Домінік Рааб.

Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Росію не запрошували на урочисті заходи.

Під час головної церемонії лідери країн покладуть один спільний вінок біля Могили невідомого солдата, а кожен з політиків вдарить у дзвін, спеціально відлитий для цього випадку "Дзвін миру". До останнього удару приєднаються дзвони дзвонів храмів у всій Варшаві.

Гості разом пообідають в Королівському замку, а ввечері стануть глядачами концерту у "Великому театрі - Національній опері" у Варшаві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

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