Зеленський назвав свій візит до Польщі проривом і "обнуленням" взаємних претензій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав свій візит до Польщі проривом і "обнуленням" взаємних претензій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави держави у Facebook.
"Не відлига у відносинах, а прорив – я так охарактеризував би підсумки першого дня мого візиту до Польщі", написав Президент.
"Ми зрушили з місця процес відновлення історичної справедливості: під нашим з Анджеєм Дудою патронатом буде відновлена робоча група зі, скажімо так, "обнулення" взаємних претензій – зокрема, спільні експедиції займатимуться пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських та українських вояків і мирного населення. Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України та Польщі допоможуть нам завершити цю роботу й перегорнути болючі сторінки спільної історії", заявив Володимир Зеленський.
"Ми будемо не лише взаємно дбати про пам’ятники та поховання українців у Польщі та поляків в Україні, але я також запропонував звести на кордоні Меморіал примирення. У день початку Другої світової війни ми обов’язково згадаємо, що понад 100 тисяч українців під польськими прапорами боронили у 1939 році Польщу від нацистської навали. Етнічні українці були другою за чисельністю національною групою у польській армії", повідомив Президент.
Крім того, президенти України і Польщі домовилися розв’язати проблему з вантажоперевезеннями через українсько-польський кордон. В енергетичній сфері вони обговорили співпрацю у форматі Вашингтон – Варшава – Київ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.