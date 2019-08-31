В Польшу по случаю 80-летия Второй мировой войны прибудут делегации 40 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. 1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
На церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласили лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнёрства, в том числе Украины.
На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.
Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что запланированы три выступления на главной церемонии: "На площади Пилсудского с речью выступят президент Польши Анджей Дуда и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, позже от имени президента США Дональда Трампа – произнесет речь вице-президент США Майк Пенс".
Майк Пенс будет представлять Соединенные Штаты Америки. Из Германии также приедет канцлер Ангела Меркель. От Франции в Варшаву прибудет премьер Эдуар Филипп, а от Великобритании – глава дипломатии этой страны Доминик Рааб.
Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.
Россию не приглашали на торжественные мероприятия.
Во время главной церемонии лидеры стран возложат один общий венок у Могилы неизвестного солдата, а каждый из политиков ударит в колокол, специально отлитый для этого случая "Колокол мира". К последнему удару присоединятся звоны колоколов храмов во всей Варшаве.
Гости вместе отобедают в Королевском замке, а вечером станут зрителями концерта в "Большом театре — Национальное опере" в Варшаве.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.