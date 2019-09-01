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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112935 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123812 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115332 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121263 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мемориальные мероприятия без РФ: у Лаврова считают, что Польша загнала себя "в глупое положение"

Киев  •  УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Варшава загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на торжественные мероприятия памяти в Польшу. Об этом директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

На своей странице представитель МИД РФ процитировала СМИ, в которых говорилось о причинах отсутствия России на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

“Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сэнк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, в этот раз выбор стран осуществлялся по новому критерию. „Страны-участники выбирались на основе современного критерия“, — заявил радиостанции Radio Maryja Шинковский. Согласно этому критерию, приглашение получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. При этом Россия, по словам политика, не фигурирует ни в одном из этих форматов”, — говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны

Захарова на такую информацию ответила следующей репликой: “В столь глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла”.

Ранее УНН сообщал, что 1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран.

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