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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113034 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115409 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121338 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126008 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150789 просмотра

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МИД РФ: надеемся на решение языковой проблемы в Украине до 2021 года

МИД РФ: надеемся на решение языковой проблемы в Украине до 2021 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник в МГИМО (У) МИД РФ по случаю начала учебного года, выразил “надежду, что проблема языковых прав национальных меньшинств в Украине будет разрешена до 2021 года”, когда будет сформирован новый состав Совета по правам человека ООН, передает УНН.

В феврале Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет на период 2021-2023 годов.

“В Совете по правам человека (ООН), в других международных структурах, которые этой проблематикой занимаются, прежде всего в ОБСЕ и Совете Европы, мы достаточно последовательно, особенном в этом и в прошлом году, продвигаем тему обеспечения языковых, религиозных и прочих прав национальных меньшинств. Вы знаете, что причиной такого внимания послужили действия предыдущего руководства Украины, режима Петра Порошенко, при поддержке администрации которого Верховная рада приняла целую серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и конституцию украинского государства, — заявил Лавров. — В Совете по правам человек в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема до того времени решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема, я надеюсь мы туда заберемся, будет для нас одной из приоритетных”.

Как писал ранее УНН, Варшава загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на торжественные мероприятия памяти в Польшу. Об этом директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

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