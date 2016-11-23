МЗС порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Японії

“У зв’язку з потужним землетрусом, що стався біля берегів префектури Фукусіма (Японія) 22 листопада ц.р., та з огляду на збереження небезпеки подальших поштовхів МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання префектур Фукусіма, Івате, Міягі, Ібаракі, Чіба”, — повідомили у МЗС.

Для тих громадян України, які перебувають на території цих регіонів, необхідно уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Японії про загрозу подальших поштовхів і виникнення цунамі. У разі оголошення попередження про цунамі, громадянам, які знаходяться в прибережних районах, необхідно негайно покинути небезпечні місця.