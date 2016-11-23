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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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МИД порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Японию

Киев • УНН

 • 7819 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины порекомендовали украинцам воздержаться от посещения префектур Фукусима, Иватэ, Мияги, Ибараки, Чиба в связи с землетрясением, которое произошло 22 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

МИД порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Японию

"В связи с мощным землетрясением, произошедшим у берегов префектуры Фукусима (Япония) 22 ноября т.г., и учитывая сохранение опасности последующих толчков МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения префектур Фукусима, Иватэ, Мияги, Ибараки, Чиба", - сообщили в МИД.

Для тех граждан Украины, которые находятся на территории этих регионов, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Японии об угрозе дальнейших толчков и возникновения цунами. В случае объявления предупреждения о цунами, гражданам, находящимся в прибрежных районах, необходимо немедленно покинуть опасные места.

Украинские Национальные Новости

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