МИД порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Японию

"В связи с мощным землетрясением, произошедшим у берегов префектуры Фукусима (Япония) 22 ноября т.г., и учитывая сохранение опасности последующих толчков МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения префектур Фукусима, Иватэ, Мияги, Ибараки, Чиба", - сообщили в МИД.

Для тех граждан Украины, которые находятся на территории этих регионов, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Японии об угрозе дальнейших толчков и возникновения цунами. В случае объявления предупреждения о цунами, гражданам, находящимся в прибрежных районах, необходимо немедленно покинуть опасные места.