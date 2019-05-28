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МЗС намагається повернути на батьківщину 10 дітей затриманої в Грузії українки

МЗС намагається повернути на батьківщину 10 дітей затриманої в Грузії українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Наше завдання - забезпечити дотримання прав малолітніх дітей громадянки України в умовах, що склалися. За результатами постійного моніторингу умов перебування дітей у прийомних сім‘ях, визначених органом опіки Грузії, та їх відвідання консулом, маємо підстави стверджувати, що діти перебувають в умовах, яких потребують діти такого віку. Але вони мали б перебувати в домашньому середовищі, і задля цього працюємо над питанням забезпечення правових підстав їх передачі бабці в Україну", - повідомив Кирилич.

З його слів, консул відвідав також у закладі тримання громадянку України. Затримана не висловлювала скарг на умови тримання чи порушення її прав.

"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді, засідання якого відбудеться 20 червня", - додав заступник директора Департаменту консульської служби

Як повідомляв УНН, грузинська прокуратура підозрює українку в торгівлі дітьми

Нагадаємо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 - 2017 року народження, а ще троє - 2018 року народження.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.

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