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МИД пытается вернуть на родину 10 детей задержанной в Грузии украинки

МИД пытается вернуть на родину 10 детей задержанной в Грузии украинки

Киев  •  УНН

 • 16804 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушки в Украине. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Наша задача - обеспечить соблюдение прав малолетних детей гражданки Украины в сложившихся условиях. По результатам постоянного мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещение консулом, есть основания утверждать, что дети находятся в условиях, которых нуждаются дети такого возраста. Но они должны находиться в домашней среде, и для этого работаем над вопросом обеспечения правовых оснований их передачи бабушке в Украине", - сообщил Кирилич.

По его словам, консул посетил также в заведении содержания гражданку Украины. Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав.

"Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде, заседание которого состоится 20 июня", - добавил заместитель директора Департамента консульской службы

Как сообщал УНН, грузинская прокуратура подозревает украинку в торговле детьми .

Напомним, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам является ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка с 10 - 2017 рождения, а еще трое - 2018 рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест . Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

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