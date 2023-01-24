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МЗС ФРН: рішення про постачання німецьких танків Україні - за канцелярією у Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Остаточне рішення про те, чи Німеччина направить танки Leopard в Україну чи дозволить іншим країнам зробити це, буде ухвалено в канцелярії в Берліні, повідомив у вівторок держсекретар міністерства закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер, пише УНН з посиланням на Reuters.

МЗС ФРН: рішення про постачання німецьких танків Україні - за канцелярією у Берліні

Цитата

"Зрештою, рішення, очевидно, буде ухвалено у канцелярії, консенсусом урядом", - заявив Лінднер на оборонній конференції в Берліні, організованій Handelsblatt.

Деталі

"Я вважаю, що позиція мого міністра в цій дискусії добре відома", - додав він, маючи на увазі міністра закордонних справ Анналену Бербок, яка заявила в неділю, що Німеччина не стоятиме на шляху інших країн, які постачатимуть танки Leopard Києву.

За словами Лінднера, запити на реекспорт від інших країн рпісля надходження будуть передані до Ради національної безпеки Німеччини, яка ухвалює рішення щодо таких запитів.

Доповнення

Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard 2, Берлін вже отримав звернення, повідомив раніше 24 січня голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

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