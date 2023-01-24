МИД ФРГ: решение о поставках немецких танков Украине - за канцелярией в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Окончательное решение о том, направит ли Германия танки Leopard в Украину или позволит другим странам сделать это, будет принято в канцелярии в Берлине, сообщил во вторник госсекретарь министерства иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"В конце концов, решение, очевидно, будет принято в канцелярии, консенсусом правительством", - заявил Линднер на оборонной конференции в Берлине, организованной Handelsblatt.
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"Я считаю, что позиция моего министра в этой дискуссии хорошо известна", - добавил он, имея в виду министра иностранных дел Анналену Бербок, которая заявила в воскресенье, что Германия не будет стоять на пути других стран, которые будут поставлять танки Leopard Киеву.
По словам Линднера, запросы на реэкспорт от других стран после поступления будут переданы в Совет национальной безопасности Германии, который принимает решение по таким запросам.
Дополнение
Польша официально обратилась к Германии относительно передачи Украине танков Leopard 2, Берлин уже получил обращение, сообщил ранее 24 января глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.