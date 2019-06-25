МЗС Естонії висловило підтримку України через ситуацію в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу висловив підтримку України та висловив позицію країни щодо резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи по Росії. Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Twitter, передає УНН.
"Щойно розмовляв з моїм українським колегою Павлом Клімкіним. Підтверджую, що підтримка Естонією територіальної цілісності України залишається непорушною. Я засуджую резолюцію ПАРЄ, яка відкриває шлях повернення Росії до лав організації", - написав дипломат.
Нагадаємо, інші дві країни Балтії - Латвія та Литва - висловили жаль щодо повернення Росії до ПАРЄ
Також УНН повідомляє, що делегація РФ у ПАРЄ погрожує припиненням діяльності "у разі навіть мікроскопічної санкції".