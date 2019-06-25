МИД Эстонии выразило поддержку Украине из-за ситуации в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил поддержку Украине и выразил позицию страны в отношении резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter, передает УНН.
"Только что разговаривал с моим украинским коллегой Павлом Климкиным. Подтверждаю, что поддержка Эстонией территориальной целостности Украины остается незыблемой. Я осуждаю резолюцию ПАСЕ, которая открывает путь возвращению России в ряды организации", - написал дипломат.
Напомним, другие две страны Балтии - Латвия и Литва - выразили сожаление по поводу возвращения России в ПАСЕ
Также УНН сообщает, что делегация РФ в ПАСЕ грозит прекращением деятельности "в случае даже микроскопической санкции" .