Латвія та Литва висловили жаль щодо повернення Росії до ПАРЄ

"Сумна резолюція ПАРЄ, що розчаровує і беззастережно відновлює право голосу російської делегації. Латвія виступила проти цього рішення, оскільки воно підриває повагу до ключових цінностей: демократії, верховенства права і прав людини», - написав на своїй офіційній сторінці у Twitter міністр закордоних справ Латвії Едгар Рінкевич.



"Міністерство закордонних справ Литви висловлює жаль з приводу резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи. 25 червня в Страсбурзі ПАРЄ вирішила внести зміни до своїх правил процедури, послабивши механізм санкцій, і відкривши шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ. Рішення про створення виняткових умов для Росії, яка продовжує порушувати міжнародне право і не змінює своїх агресивних дій щодо інших держав-членів Ради Європи, підриває фундаментальні цінності та авторитет організації. Важливо відзначити, що Росія нічого не зробила для реалізації резолюцій, які засуджують анексію Криму та порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначено на офіційному сайті установи.



Нагадаємо, Україна представить наступні кроки в ПАРЄ після оскарження повноважень делегації РФ.



Також УНН повідомляв про те, що єдиний поляк, який голосував за повернення Росії в ПАРЄ, зробив це випадково.