Латвия и Литва выразили сожаление по поводу возвращения России в ПАСЕ

"Печальная резолюция ПАСЕ, что разочаровывает и безоговорочно восстанавливает право голоса российской делегации. Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям: демократии, верховенства права и прав человека", - написал на своей официальной странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



"Министерство иностранных дел Литвы выражает сожаление по поводу резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

25 июня в Страсбурге ПАСЕ решила внести изменения в свои правила процедуры, ослабив механизм санкций, и открыв путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ. Решение о создании исключительных условий для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает фундаментальные ценности и авторитет организации. Важно отметить, что Россия ничего не сделала для реализации резолюций, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится на официальном сайте учреждения.



Напомним, Украина представит следующие шаги в ПАСЕ после обжалования полномочий делегации РФ.



Также УНН сообщал о том, что единственный поляк, который голосовал за возвращение России в ПАСЕ, сделал это случайно