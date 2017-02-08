МЗС Естонії виділить Україні 400 000 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Естонії виділить на боротьбу з гуманітарною кризою на Україні 400 000 євро, передає УНН з посиланням на офіційний сайт МЗС Естонії.
Кошти будуть спрямовані на відновлення житла, забезпечення людей питною водою, а також на полегшення становища людей, вимушених покинути свої будинки.
Як зазначив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, збройний конфлікт на Сході України, що триває протягом останніх трьох років, спустошив регіон, а недавні бомбардування цивільних об’єктів в Авдіївці призвели до загострення гуманітарної кризи.
За словами С.Міксера, через поновлення бойових дій зараз в Авдіївці більше 20 000 людей змушені в зимових умовах залишатися без води, опалення та світла. У зв’язку з цим і було ухвалено рішення про виділення 200 000 євро, для того, щоб допомогти подолати гуманітарну кризу якомога швидше.