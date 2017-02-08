МИД Эстонии выделит Украине 400 000 евро

Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение людей питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, вооруженный конфликт на Востоке Украины, что продолжается в течение последних трех лет, опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса.

По словам С.Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке больше 20000 человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении денег, для того, чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.