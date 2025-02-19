"Ми повинні негайно навести порядок": Трамп наказав звільнити всіх прокурорів часів Байдена

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції країни звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства Джо Байдена про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

За словами глави Білого дому, відомство "політизоване, як ніколи раніше" і було використано в якості зброї проти нього.

Тому я дав вказівку про припинення повноважень усіх прокурорів США, які залишилися з "епохи Байдена". Ми повинні негайно "очистити будинок" і відновити довіру. Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя – вона починається сьогодні, - заявив Трамп.

Водночас видання зазначає, що звільнення прокурорів з попередніх адміністрацій у США є стандартною процедурою. При цьому сам Трамп через кілька днів після вступу на посаду звільнив кількох федеральних прокурорів, які вели справи проти нього.

Нагадаємо

Днями у США суд скасував заборонний наказ щодо "відкладеної відставки" держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити щодо збереження посад без гарантій.

Раніше було звільнено генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку після оприлюднення звіту його офісу, який розкривав негативні наслідки скорочення штату USAID адміністрацією Трампа.