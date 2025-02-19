"Мы должны немедленно навести порядок": Трамп приказал уволить всех прокуроров времен Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны уволить всех прокуроров, которые остались со времен президентства Джо Байдена об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По словам главы Белого дома, ведомство "политизировано, как никогда раньше" и было использовано в качестве оружия против него.

Поэтому я дал указание о прекращении полномочий всех прокуроров США, которые остались из "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "очистить дом" и восстановить доверие. Золотой век Америки должен иметь справедливую систему правосудия - она начинается сегодня,