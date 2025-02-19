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"Мы должны немедленно навести порядок": Трамп приказал уволить всех прокуроров времен Байдена

"Мы должны немедленно навести порядок": Трамп приказал уволить всех прокуроров времен Байдена

Киев  •  УНН

 • 6767 просмотра

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Дональд Трамп поручил Минюсту США уволить всех прокуроров времен президентства Байдена. По его словам, ведомство стало слишком политизированным и использовалось как оружие против него.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны уволить всех прокуроров, которые остались со времен президентства Джо Байдена об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По словам главы Белого дома, ведомство "политизировано, как никогда раньше" и было использовано в качестве оружия против него.

Поэтому я дал указание о прекращении полномочий всех прокуроров США, которые остались из "эпохи Байдена". Мы должны немедленно "очистить дом" и восстановить доверие. Золотой век Америки должен иметь справедливую систему правосудия - она начинается сегодня,

- заявил Трамп.

В то же время издание отмечает, что увольнение прокуроров из предыдущих администраций в США является стандартной процедурой. При этом сам Трамп через несколько дней после вступления в должность уволил нескольких федеральных прокуроров, которые вели дела против него.

Напомним

На днях в США суд отменил запрещающий приказ об "отложенной отставке" госслужащих по плану Трампа. Решение создает неопределенность для работников, которым теперь нужно решить о сохранении должностей без гарантий.

Ранее был уволен генеральный инспектор Агентства США по международному развитию после обнародования отчета его офиса, который раскрывал негативные последствия сокращения штата USAID администрацией Трампа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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