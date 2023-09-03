МВС показало роботу бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу на Півдні

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"Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі", – повідомив Командувач Нацгвадії Олександр Півненко.

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У пресслужбі Національної гвардії 26 серпня повідомили, що бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії виявили та знищили БТР російських загарбників на Запорізькому напрямку.