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15:57 • 33145 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 75076 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 92038 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 74035 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75077 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107102 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129709 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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МВД показало работу бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления на Юге

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео работы бойцов бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления, а именно: штурм и зачистку траншей противника на южном направлении, передает УНН.

Цитата

"Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли", – сообщил Командующий Нацгвадии Александр Пивненко.

Напомним

В пресс-службе Национальной гвардии 26 августа сообщили, что бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили БТР российских захватчиков на Запорожском направлении. 

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