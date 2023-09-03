МВД показало работу бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления на Юге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео работы бойцов бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления, а именно: штурм и зачистку траншей противника на южном направлении, передает УНН.
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"Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли", – сообщил Командующий Нацгвадии Александр Пивненко.
Напомним
В пресс-службе Национальной гвардии 26 августа сообщили, что бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили БТР российских захватчиков на Запорожском направлении.