МВС: інформація про продаж пікапів Mitsubishi L200, які США передали прикордонникам, - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито продаж пікапів Mitsubishi L200, наданих Державній прикордонній службі України як міжнародна технічна допомога від США. Ця інформація – ніщо інакше, як фейк, передає УНН із посиланням на МВС.
Деталі
Як повідомили у МВС, 4 лютого Державна прикордонна служба офіційно повідомляла про передачу автомобілів від США. Фотографії з цього заходу є у відкритому доступі. Будь-хто має можливість їх переглянути та завантажити.
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"Зазначимо, вся отримана прикордонниками техніка в наявності. Її розподіл до підрозділів відбуватиметься відповідно домовленостей із міжнародними партнерами. Не може йти ніякої мови про її продаж", - наголосили у МВС.
Додамо
У МВС закликали українців уважно перевіряйти оголошення під час купівлі автомобілів, аби не стати жертвою шахраїв. Не виключено, що це може бути чиясь брудна дезінформаційна кампанія, додали у відомстві.
Нагадаємо
Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi на тлі загострення російської агресії.