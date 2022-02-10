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МВС: інформація про продаж пікапів Mitsubishi L200, які США передали прикордонникам, - фейк

МВС: інформація про продаж пікапів Mitsubishi L200, які США передали прикордонникам, - фейк

Київ • УНН

 • 23950 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито продаж пікапів Mitsubishi L200, наданих Державній прикордонній службі України як міжнародна технічна допомога від США. Ця інформація – ніщо інакше, як фейк, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Як повідомили у МВС, 4 лютого Державна прикордонна служба офіційно повідомляла про передачу автомобілів від США. Фотографії з цього заходу є у відкритому доступі. Будь-хто має можливість їх переглянути та завантажити.

Цитата

"Зазначимо, вся отримана прикордонниками техніка в наявності. Її розподіл до підрозділів відбуватиметься відповідно домовленостей із міжнародними партнерами. Не може йти ніякої мови про її продаж", - наголосили у МВС.

Додамо

У МВС закликали українців уважно перевіряйти оголошення під час купівлі автомобілів, аби не стати жертвою шахраїв. Не виключено, що це може бути чиясь брудна дезінформаційна кампанія, додали у відомстві.

Нагадаємо

Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi на тлі загострення російської агресії.

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