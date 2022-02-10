МВД: информация о продаже пикапов Mitsubishi L200, которые США передали пограничникам, - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В соцсетях распространяется ложная информация о якобы продаже пикапов Mitsubishi L200, предоставленных Государственной пограничной службе Украины как международная техническая помощь от США. Эта информация - не что иное, как фейк, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Как сообщили в МВД, 4 февраля Государственная пограничная служба официально сообщала о передаче автомобилей от США. Фотографии с этого мероприятия есть в открытом доступе. Любой имеет возможность их просмотреть и загрузить.
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"Отметим, вся полученная пограничниками техника в наличии. Ее распределение в подразделения будет происходить в соответствии с международными партнерами. Не может идти никакой речи о ее продаже", - отметили в МВД.
Добавим
В МВД призвали украинцев внимательно проверять объявления при покупке автомобилей, чтобы не стать жертвой мошенников. Не исключено, что это может быть чья-то грязная дезинформационная кампания, добавили в ведомстве.
Напомним
Соединенные Штаты передали Государственной пограничной службе Украины 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi на фоне обострения российской агрессии.