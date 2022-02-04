США передали українським прикордонникам 40 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi на тлі загострення російської агресії. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство США в Україні.
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“Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державній прикордонній службі України сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi. Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.
Доповнення
Цього тижня в Україну прибуло одразу кілька американських вантажних літаків із озброєнням, яке США надало Україні.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, за словами Москви, закінчилася “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.