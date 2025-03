Одна за другой: в Украину прибыла шестая партия помощи от США с боеприпасами

Цитата:

“День еще не прошел, а мы выгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили около 500 тонн оборонной техники от США! И это еще не конец”, — написал Резников.

Пятый самолет от США, который доставил вооружение для украинской армии, в Украину прибыл ночью 31 января, также 84 тонны боеприпасов от Соединенных Штатов.

The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the! 84 Tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from! And this isn't the end@WhiteHouse@DeptofDefense@SecDefpic.twitter.com/5ktG1i33cy

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.