Одна за одною: в Україну прибула шоста партія допомоги від США з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україну прибуло чергові 84 тонни боєприпасів від США. Це вже шостий літак, який доставив озброєння для української армії. Про це у Twitter повідомив у вівторок, 1 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
Цитата:
“День ще не пройшов, а ми вивантажуємо 6-го птаха від наших друзів з США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали близько 500 тонн оборонної техніки від США! І це ще не кінець”, — написав Резніков.
П’ятий літак від США, який доставив озброєння для української армії, в Україну прибув вночі 31 січня, також 84 тонни боєприпасів від Сполучених Штатів.
The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from! And this isn’t the end @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.