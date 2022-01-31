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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула п'ята партія допомоги від США

Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула п'ята партія допомоги від США

Київ • УНН

 • 22356 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україну, 31 січня, прибуло 84 тонни боєприпасів від США. Це п'ятий літак, який доставив озброєння для української армії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков, передає УНН.

Цитата

“П’ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США”, — заявив міністр на своїй сторінці у Twitter.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Нагадаємо

До цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням.

The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA!

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