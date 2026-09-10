МВФ зберіг прогноз зростання світової економіки на рівні 3% у 2026 році

У четвер МВФ заявив, що світова економіка перенесла енергетичний шок, викликаний конфліктом на Близькому Сході, краще, ніж очікувалося, і що у 2026 році глобальне економічне зростання, як і раніше, прогнозується на рівні близько 3%, проте фонд попередив про збереження високих ризиків, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Джулі Козак, офіційний представник Міжнародного валютного фонду, повідомила журналістам, що ціни на нафту та газ залишаються високими, а енергетичний шок, спричинений конфліктом, ще не подоланий. Вона також відзначила зростання боргового навантаження у світі та призупинення процесу дезінфляції, що почалася після кризи вартості життя 2022 року.

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На регулярному брифінгу МВФ Козак заявила, що глобальні інфляційні очікування зросли, але у довгостроковій перспективі залишаються стабільними та добре заякореними.

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