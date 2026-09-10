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МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3% в 2026 году

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Мировая экономика лучше ожиданий перенесла энергетический шок. МВФ предупредил о высоких ценах на энергоносители, долгах и инфляционных рисках.

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3% в 2026 году

В четверг МВФ заявил, что мировая экономика перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, лучше, чем ожидалось, и что в 2026 году глобальный экономический рост, как и прежде, прогнозируется на уровне около 3%, однако фонд предупредил о сохранении высоких рисков, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джули Козак, официальный представитель Международного валютного фонда, сообщила журналистам, что цены на нефть и газ остаются высокими, а энергетический шок, вызванный конфликтом, еще не преодолен. Она также отметила рост долговой нагрузки в мире и приостановку процесса дезинфляции, начавшегося после кризиса стоимости жизни 2022 года.

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На регулярном брифинге МВФ Козак заявила, что глобальные инфляционные ожидания выросли, но в долгосрочной перспективе остаются стабильными и хорошо закрепленными.

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Антонина Туманова

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Reuters