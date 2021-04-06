МВФ виділить кошти бідним країнам для боротьби з пандемією

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила 1 квітня 2021 року третій транш грантів на списання частини боргу для 28 країн-членів відповідно до Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф (ККРТ).

Цей транш грантів країни мають використати на боротьбу з пандемією коронавірусу. Багаті європейські та азійські країни, як-от Японія, Китай, Сінгапур, Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія та Норвегія, пообіцяли надати в Трастовий фонд для обмеження і подолання наслідків катастроф (ККРТ) 774 мільйони доларів.

Серед 28 країн, які отримають кошти - Ємен, Афганістан, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо.

Нагадаємо

Світова економіка демонструє більш швидке відновлення темпів зростання, ніж очікувалося раніше, проте істотні ризики все ще залишаються, в тому числі і нові штами коронавірусу.