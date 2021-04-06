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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26420 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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МВФ выделит средства бедным странам для борьбы с пандемией

МВФ выделит средства бедным странам для борьбы с пандемией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Исполнительный совет МВФ решил помочь 28 беднейшим странам в борьбе с пандемией коронавируса и выделить средства из трастового фонда. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Детали

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 1 апреля 2021 третий транш грантов на списание части долга для 28 стран-членов в соответствии с трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ).

Этот транш грантов страны должны использовать на борьбу с пандемией коронавируса. Богатые европейские и азиатские страны, например Япония, Китай, Сингапур, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Норвегия, пообещали предоставить в Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) 774 миллиона долларов.

Среди 28 стран, которые получат средства - Йемен, Афганистан, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо.

Напомним

Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, однако существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса.

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