МВФ выделит средства бедным странам для борьбы с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Исполнительный совет МВФ решил помочь 28 беднейшим странам в борьбе с пандемией коронавируса и выделить средства из трастового фонда. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.
Детали
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 1 апреля 2021 третий транш грантов на списание части долга для 28 стран-членов в соответствии с трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ).
Этот транш грантов страны должны использовать на борьбу с пандемией коронавируса. Богатые европейские и азиатские страны, например Япония, Китай, Сингапур, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Норвегия, пообещали предоставить в Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) 774 миллиона долларов.
Среди 28 стран, которые получат средства - Йемен, Афганистан, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо.
Напомним
Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, однако существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса.